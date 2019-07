Amatori Nuoto Savona: quattro atleti ai campionati italiani

Francesco Costa (200 rana), Diego Cerruti (400 e 1500 stile), Lorenzo Pugliaro (200 delfino), Rossella Zunino (200 dorso), sono gli atleti di Amatori Nuoto Savona qualificati per partecipare ai campionati italiani di nuoto che si svolgeranno a Roma nei primi giorni di agosto.

La voglia di centrare gli obiettivi prefissati è tanta. Abbastanza da infondere forza e tenacia per andare avanti con duri allenamenti. Ma il “puro” allenamento non basta. Dedizione, volontà, disciplina, costanza e rinunce, sono il gravoso impegno che questi giovani atleti affrontano ogni giorno.

Per passione. Perché è la passione a motivarli : la sveglia è dura, categorica, militare. Ci si alza presto. Durante l’anno scolastico 2/3 ore prima dell’orario abituale per andare agli allenamenti. La rinuncia alle uscite pomeridiane e alle serate con gli amici…

Per passione: più ami ciò che fai, più impegni energia fisica e mentale nel farlo.

Tutto questo si trasforma in un circolo virtuoso, dove i sacrifici, gli sforzi, le fatiche, le rinunce, assumono un significato profondo. Amano ciò che fanno. Quando si ritrovano in acqua, sono dove vogliono stare, si sentono a casa. Il rumore del movimento del loro corpo in acqua è il suono più bello che possano ascoltare. La bracciata è lo spazio dove incanalare e sfogare le proprie energie, in cui veicolarle per arricchire se stessi.

Forza allora ragazzi. L’Amatori Nuoto tifa per voi. L’attività in sé è il successo.

Nella fotografia, da sinistra : Francesco Costa, Diego Cerruti, l’allenatrice Nicole Cirillo, Lorenzo Pugliaro, Rossella Zunino