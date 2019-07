Allerta meteo, temporali e fulmini sulla Liguria

Liguria. Sono stati i fulmini l’aspetto più significativo dei temporali che dalla serata di ieri si sono sfogati prevalentemente sul Mar Ligure. Secondo quanto rilevato da Arpal, diverse migliaia di scariche elettriche hanno illuminato a giorno la notte.

Nella serata di ieri la Liguria è stata interessata principalmente da precipitazioni di carattere temporalesco, con intensità nell’ultima ora fra moderata e forte. Piogge si sono concentrate inizialmente sul ponente ligure per poi spostarsi lentamente verso il centro del Mar Ligure.

Ricordiamo che la protezione civile regionale ha proclamato lo stato di allerta arancione fino alle 14 di oggi, domenica 28 luglio. Ricordiamo che l’arancione è il grado più elevato di allertamento per i temporali, collegato alla loro limitata estensione areale: i fenomeni possono essere molto intensi e localizzati.

Nelle ultime si è osservato il lento transito da ovest verso est del sistema frontale sul Mar Ligure. Le precipitazioni più intense sono state osservate proprio sul mare; il territorio regionale ha continuato ad essere interessato da precipitazioni diffuse generalmente deboli ma, localmente, sono stati registrati temporali di intensità fino a molto forti e quantitativi elevati. In particolare una cella temporalesca ha interessato il comune di Levanto, ove si sono registrati 65 millimetri all’ora e 81 millimetri in tre ore, che non hanno provocato particolari criticità ad esclusione di alcuni locali allagamenti nelle zone urbane più depresse.

Attualmente la perturbazione sta interessando l’estremo levante della regione, con fenomeni di debole intensità. Non si sono registrati innalzamenti significativi dei livelli idrometrici nei siti strumentati. Nelle prossime ore saranno ancora possibili fenomeni temporaleschi di intensità forte o molto forte, pertanto non si escludono rapidi innalzamenti dei livelli dei rii minori, possibili allagamenti localizzati nelle aree urbane e in zone depresse.

Durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPALiguria).