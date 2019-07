Allerta meteo, ad Albenga attivato il COC

Albenga. È attivo da questa notte alle 2 il COC (Centro Operativo Comunale) di Albenga. Protezione Civile, tecnici comunali e polizia locale monitoreranno, durante tutta la fase di allerta, il territorio ingauno.

Particolare attenzione sarà rivolta a sottopassi, rii e alle zone che potrebbero presentare situazioni di criticità in caso di forti piogge.

“Alle 23,00 di ieri sera abbiamo convocato una riunione preliminare del COC. Questa notte non si sono verificate difficoltà od emergenze. Questa mattina abbiamo attivato i tecnici comunali per un sopralluogo sul territorio e continueremo a monitorare attentamente la situazione nel corso della giornata” spiega Mirco Secco consigliere delegato alla Protezione Civile.

“Eventi come quello odierno, che fino a qualche anno fa erano eccezionali, purtroppo sono diventati la regola. Per tale ragione dovremo attrezzarci sempre di più in tal senso” aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis.