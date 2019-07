Allerta arancione per temporali, le decisioni dei sindaci su eventi e chiusure

Liguria. Allerta arancione, la massima possibile per temporali, a partire dalle 18 di oggi fino alle 14 di domani. La decisione di Arpal di innalzare il livello di allerta porta con sé, un po’ come accade d’inverno con l’allerta neve e le conseguenti chiusure delle scuole, la necessità da parte di alcuni Comuni di decidere se ordinare o meno la chiusura di strutture comunali e l’annullamento delle manifestazioni.

Nel corso del pomeriggio cercheremo dunque di informarvi nel modo più preciso possibile sulle varie ordinanze man mano che perverranno alla redazione le decisioni dei vari sindaci.

Albenga: la festa di San Giorgio dei Michetti è rinviata a domani, la serata di stasera sarà recuperata lunedì.

Albissola Marina: chiusi parchi, cimiteri, sottopassi, musei e strutture sportive lungo il fiume. Inoltre si era già deciso ieri, prima dell’allerta, di rinviare l’incontro di piazza della Concordia con Marco Travaglio (sarà il 6 settembre).

Andora: annullato l’Andora Blues Festival 2019. Rinviato invece al 4 agosto il Concerto all’alba previsto per domani: il comune di Andora ha preferito rimandare l’evento “per assicurare al pubblico di poter godere oltre che dell’ottima musica anche della straordinaria alba che di può ammirare dal Molo Heyerdahl nei giorni di bel tempo”. L’appuntamento è fissato per le ore 5.30, sul Molo Thor Heyerdahl di Andora dove si esibirà l’ensemble Archi all’Opera, formato da musicisti dell’Orchestra del Teatro Lirico Carlo Felice di Genova. L’ingresso è libero.

Bergeggi: disposto il rinvio delle manifestazioni pubbliche per questa sera.

Borghetto Santo Spirito: per il momento annullata solo la sfilata canina “Turista a 4 zampe” in programma questa sera in piazza Pelagos.

Borgio Verezzi: stop al Festival questa sera. Era prevista la prima nazionale di “Hollywood Burger”, la commedia di Roberto Cavosi che ha come protagonisti Enzo Iacchetti e Pino Quartullo (anche regista), in scena con Fausto Caroli. “Grazie alla cortese disponibilità della compagnia de La Contrada di Trieste, lo spettacolo in cartellone al 53.mo Festival di Borgio Verezzi sarà recuperato domenica con doppia replica alle 19,30 e alle 22 – fa sapere il sindaco Renato Dacquino – Il Comune di Borgio Verezzi e la Direzione artistica del Festival, nel ringraziare la produzione, gli attori e i tecnici, si scusano con gli spettatori per il disagio, precisando che non era possibile fare altrimenti”.

Cosseria: chiusa parte dell’area cimiteriale a rischio frana.

Erli: rinviato al 4 agosto il Paleovalneva.

Finale Ligure: chiuse come di consueto le strutture pubbliche.

Giustenice: stop al Palio questa sera, domani tutto regolare.

Sassello: rinviato a data da destinarsi lo spettacolo delle ore 21.

Savona: chiusi il Priamar e gli impianti sportivi, dalle 18 di oggi alle 14 di domani.

Spotorno: verrà rinviata la finale del torneo giovanile di calcio “Spoturnito”. Confermato invece lo spettacolo “Raperonzolo” al Teatro Castello.

Stella: annullata la seconda serata de “Il bosco e le lanterne”.

Tovo San Giacomo: rinviati a domani, alle ore 19, l’evento di presentazione del libro “300 anime e un pallone” e l’inaugurazione della mostra “Momenti di vita a Bardino Nuovo”. Chiuso il Museo Bergallo a Bardino Nuovo.

Villanova D’Albenga: chiusi gli impianti sportivi.

Aggiornamenti in corso