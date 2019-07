Allarme ad Andora per un diciannovenne scomparso: ricerche in corso

Andora. Sono in corso a vasto raggio le ricerche di un ragazzo di 19 anni, Rafael, residente nell’imperiese, scomparso da ieri sera ad Andora.

Secondo quanto appreso, il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici per trascorrere la serata in un locale andorese, ma è stata allontanato dalla sicurezza. Poi ha fatto perdere le sue tracce e il suo telefonino risulta irraggiungibile.

Sono stati gli stessi amici del diciannovenne a dare l’allarme, per tutta la giornata assieme ai genitori hanno provato a cercarlo e rintracciarlo, ma nulla, nessuno esito.

Così, un’ora fa, la madre del ragazzo ha presentato formale denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Andora: i militari hanno fatto partire le indagini del caso, impegnati nelle ricerche anche i vigili del fuoco. Tra le zone perlustrate anche la scogliera delle Rocce di Pinamare.

Anche sui social è stata diffusa la foto del giovane, nella speranza che qulcuno possa averlo visto o notato. Ore di grande apprensione per i familiari e amici del diciannovenne.