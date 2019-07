Savona. Si chiude alla grande la stagione agonistica per il taenwodo savonese, grazie alla splendida medaglia d’oro conquistata da Alice Manca all’internazionale di combattimento Grecia Salentina, svoltosi il 7 luglio a Martano (Puglia).

La competizione, tra le più importanti organizzate in Italia, ha visto la partecipazione di oltre 1.100 atleti, provenienti anche da Albania, Moldova, Perù, Germania, Svizzera, Grecia e Lussemburgo. In un contesto di altissimo livello, la diciottenne savonese ha trionfato nella categoria cinture nere al limite dei 49 kg. “Sono davvero molto felice, sono una settimana fa conquistavo un bronzo nella specialità forme alla Coppa Chimera di Arezzo, oggi salgo sul gradino più alto nella specialità che più adoro, il combattimento – commenta Alice, che negli ultimi giorni ha anche brillantemente superato l’esame di maturità con la valutazione di 82/100 – Studiare per l’esame e preparare una competizione così impegnativa non è stato facile, ma grazie al supporto della mia famiglia e del mio maestro Giovanni Caddeo sono riuscita a raggiungere entrambi gli obiettivi. Ora mi godrò un po’ di meritato riposo, poi a settembre ripartiremo con la nuova stagione”.

Soddisfatto anche il maestro Caddeo: “I nostri ragazzi stanno crescendo giorno dopo giorno, quest’anno abbiamo partecipato a diverse competizioni, anche a livello nazionale, fornendo sempre ottime prestazioni. La medaglia di Alice è il giusto premio per il grande impegno che mette in palestra, allenandosi con serietà e costanza nonostante i tanti impegni scolastici”.

Per l’Olimpia Savona arriva anche la medaglia d’argento di Sofia Ciarlo nella categoria cinture nere 46 kg.