Albissola M. “In questi giorni è in corso la sostituzione delle panchine presenti sul molo di Sant’Antonio: le vecchie panchine in cemento e legno hanno subito negli anni vari danneggiamenti a causa di atti di vandalismo, alcune erano state addirittura scaraventate sugli scogli posti alla base del molo”. L’annuncio da parte dell’assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro.

“Come promesso ci stiamo apprestando a questo piccolo tocco di restyling che di certo questa parte del lungomare merita. Tra ieri ed oggi sono iniziati i lavori di posizionamento delle nuove panchine, si tratta di 10 sedute robuste con struttura in acciaio ancorabile al suolo, con schienale e panca in legno, in particolare la seduta è formata da cinque travi in legno massiccio appositamente trattato per esposizione esterna”.

Foto 2 di 2



“Le vecchie panchine invece, saranno ricoverate presso i magazzini comunali e quelle recuperabili verranno restaurate e successivamente reimpiegate in altre zone della città”.

“Sono piccoli interventi che rendono però i nostri spazi pubblici ancora più belli, decorosi ed attrezzati, senza perdere naturalmente di vista le effettive disponibilità di bilancio, ma che ci permettono comunque di garantire una maggiore ospitalità alle tante persone, albissolesi e turisti, che fruiscono del molo per godere della brezza marina e del panorama del nostro litorale”.

“Invito tutti i cittadini a collaborare e vigilare affinchè questi nuovi arredi urbani siano rispettati e tutelati, essendo un bene della collettività” conclude l’assessore albissolese.