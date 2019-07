Albissola Marina, il 17 luglio “Parole ubikate in mare” ricorda don Andrea Gallo

Albissola Marina. Mercoledì 17 luglio, alle 21.15, in piazza della Concordia si terrà l’incontro “Don Gallo e De André: dimmi chi escludi, ti dirò chi sei”, con Dori Ghezzi, Giorgio Scaramuzzino e la Comunità di San Benedetto al Porto, per l’anniversario dalla nascita di don Andrea Gallo.

La serata è stata programmata nell’ambito del festival Parole ubikate in mare, organizzata dalla Libreria Ubik, dal Comune di Albissola Marina, dalla Comunità di San Benedetto e dalla Fondazione De André, “in ricordo di don Andrea Gallo e per continuare il cammino della Comunità di san Benedetto al porto che ogni giorno continua a ‘osare la speranza’ in sostegno degli ultimi, degli esclusi, dei deboli, sulla strada dell’accoglienza. Di chi (come diceva l’amico De André) viaggia in direzione ostinata e contraria, i ‘servi disobbedienti alle leggi del branco’”.

In questa serata alcuni storici amici di don Andrea vogliono “ricordare il suo costante impegno per denunciare le ingiustizie della nostra società. Un corpo e un’anima messi al servizio della comunità. Una mancanza che insegna a impegnarsi. Un’assenza che è presenza e che Dori Ghezzi e Vauro (amici e compagni di tante battaglie) cercheranno di rievocare a Parole Ubikate, con letture e musica”.

Nel corso dell’incontro interverrà (in collegamento) anche Mimmo Lucano e modererà Renata Barberis.

In caso di pioggia, l’incontro si terrà al coperto presso il museo MUDA adiacente.