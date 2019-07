Albissola, investimento pedonale sull’Aurelia: uomo in ospedale

Albissola Marina. Investimento pedonale questa mattina sulla via Aurelia ad Albissola Marina. L’allarme è scattato intorno alle 7,40 quando la centrale operativa di Savona Soccorso ha mobilitato un’ambulanza della Croce Oro Mare di Albissola.

La persona investita, un uomo, fortunatamente non ha riportato lesioni troppo gravi e non è in pericolo di vita.

I militi della pubblica assistenza lo hanno accompagnato in condice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per le cure e gli accertamenti del caso. La dinamica dell’incidente è invece ancora da accertare.