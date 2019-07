Albissola festeggia la Bandiera Blu con una serata dedicata a sostenibilità ambientale e buon cibo

Albissola Marina. Domenica 21 luglio a partire dalle 21 sulla Passeggiata degli Artisti, palco Amare e spiaggia libera attrezzata “Le Vele” il Comune di Albissola Marina festeggerà il conseguimento della Bandiera Blu con una serata ricca di iniziative legate alla sostenibilità ambientale e alle produzioni tipiche locali.

Tra gli eventi in programma “A scuola di… acciughe”, un laboratorio pratico gratuito ed aperto a tutti sulla più tradizionale delle preparazioni locali a base di acciughe, con degustazione a tema. Con la guida dello chef Giorgio Baracco, sarà possibile assistere ad unadimostrazione pratica di preparazione di acciughe sotto sale, scoprendo tutti i segreti di questa antica tecnica di conservazione delle acciughe: la scelta dei pesci, la pulitura, il procedimento, i tempi di uso e conservazione. Chi lo desidera, potrà cimentarsi personalmente nella preparazione, con la guida dello chef. Al termine, frittura delle acciughe live e degustazione della frittura e di altri piatti tipici della tradizione ligure. Laboratorio e degustazione sono gratuiti.

Con il “Ludobus Giocosamente” la passeggiata si riempie di colori, risate e divertimento con tantissimi giochi tutti realizzati in materiali poveri e di recupero. Una numerosa serie di giochi in legno di ideazione originale e giochi da esterno: piste per le biglie, cornhole, calcetti a elastico, labirinti giganti, trampoli, trottoloni, giochi di lancio, giochi di destrezza, di movimento e abilità; tanti giochi antichi e della tradizione popolare: campana, tiro alla fune, lippa, elastici, bocce; giochi di diverse tradizioni etniche. E ancora tavolieri, giochi di carte, di strategia e fortuna per tutte le età.

E non mancheranno le sorprese con il campo solare delle Albissole. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a martedì 30 luglio. L’evento è organizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua (CEA) con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Albissola Marina e con la collaborazione del Campo Sole delle Albissole. Il Cea Riviera del Beigua e il Campo Sole sono gestiti da Progetto Città Cooperativa Sociale.