Albissola Marina. Il 16 luglio dalle 17 Casa Museo Jorn sarà aperta alle arti, agli artisti, ai disegnatori e alle sperimentazioni. Tra gli ospiti Marzia Pistacchio, Antonella Tagliani e le truccatrici di Futura Centro Formativo Confartigianato Savona al lavoro con un body painting a tema Jorn; Adamo Monteleone, Gloria Salino, Serena Salino e Luca Damonte, che racconteranno con pennelli, creta e matite la loro visione di “Casa Jorn”.

Dalle 19.30, poi, inizierà la “Cena sulla tavolozza”, la cena in bianco con i colori di Jorn, in occasione della quale è necessario portare tovaglia, piatti in ceramica (per salvaguardare l’ambiente) e cibo. Per quanto riguarda le bibite, all’interno del bookshop del museo sarà possibile acquistare (sostenendo l’associazione Amici di Casa Jorn e le sue iniziative) vino, acqua e altre bevande.

“L’idea di ‘Tutti a Casa Jorn & Cena sulla Tavolozza’ – spiegano dall’Associazione Amici di Casa Jorn – è quella di trasformare la villa di Asger Jorn in una ‘camera da pranzo’ a cielo aperto, un ritrovo conviviale in cui brindare assieme ad amici, parenti, colleghi, e vivere l’emozione di una cena tutti insieme, in un contesto eccezionale come l’architettura situazionista pensata da Jorn”.

Ad aprire la cena animata dai colori degli abiti, delle tovaglie, delle pietanze e del giardino stesso, sarà un aperitivo preparato per tutti dalla trattoria Salefino di Albissola. Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi scrivendo a eventicasajorn@gmail.com.