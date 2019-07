Albisola Superiore. Una grande novità ad Albisola Superiore: da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto, sulla passeggiata Eugenio Montale arriva la grande ruota panoramica.

Alta 30 metri, ha 18 gondole da 6 posti ciascuna, per una capienza totale di 108 passeggeri ed è completamente rivestita di luci LED. Una grande attrazione, che è già stata ospitata in molte località liguri (Savona, Chiavari, Sanremo, Finale Ligure ed Imperia, per citarne alcune) e che quest’estate sarà ad Albisola, per offrire a turisti e cittadini un intrattenimento speciale. Sarà l’occasione per vedere dall’alto, da una postazione privilegiata e suggestiva, il mare aperto davanti al litorale albisolese e tutto il panorama sull’entroterra.

Foto 3 di 3





“Si è presentata quest’occasione per portare ad Albisola una importante novità e un’attrazione davvero suggestiva. Abbiamo scelto di aprire una manifestazione pubblica d’interesse per riuscire ad offrire alla città e ai nostri turisti una nuova proposta originale e mai vista prima ad Albisola. Dopo essere stata in grandi città e località turistiche anche Albisola avrà la sua grande ruota panoramica a costo zero” dichiara l’assessore al turismo Luca Ottonello.

Le operazioni di montaggio sono iniziate martedì 2 e l’inaugurazione è prevista per sabato 6 luglio.