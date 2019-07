Albisola Superiore, scatta il divieto di transito ai mezzi pesanti

Albisola Superiore. Stop ai mezzi pesanti ad Albisola Superiore. Il sindaco Maurizio Garbarini ha emesso un’ordinanza che vieta il transito dei mezzi al di sopra di 7.5 tonnellate all’interno del territorio albisolese.

Il divieto sarà attivo dalle 15 alle 21 di tutti i venerdì dal 12 luglio fino al 13 settembre.

Le strade interessate dalla misura partono dal casello autostradale per toccare l’intero corso Mazzini, corso Ferrari e la via Aurelia fino ad Albissola Marina.

L’obiettivo è quello di ridurre il più possibile il traffico su un territorio già molto soggetto a congestione. Ciò soprattutto in vista dell’afflusso di auto in viaggio per le vacanze estive.