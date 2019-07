Albisola Superiore. A una distanza di 200 metri dalla costa al largo dei Bagni Golden Beach (sul confine tra le due Albisole) è stata posizionata la chiatta per i lavori di infissione dei pali che sosterranno le statue del progetto Presepe degli Abissi, partito dall’idea di “un giovane ceramista locale che ha da subito coinvolto i ceramisti più quotati oggi attivi sul territorio e gli operatori turistici che rappresentano il turismo estivo, i bagni marini”.

Il presepe sommerso rappresenta “la fusione delle tradizione ceramica locale e della principale forma di turismo che caratterizzano il territorio”. In Liguria sono già presenti esempi di singole statue sommerse, il Cristo degli Abissi di Portofino e il Cristo dell’Isola Gallinara.

L’operazione, iniziata alle 12 anziché alle 14 come stabilito in precedenza a causa del vento, viene effettuata dalla ditta Ilmasub di Vado Ligure e si tratta di un’attività per offrire “radici alle statue del Presepe degli Abissi”.

La data di posa effettiva delle statue invece non è ancora stabilita.