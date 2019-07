Albisola Superiore. E’ iniziata questa mattina alle 10 la vendita benefica, a favore e a cura dei volontari della Croce Verde di Albisola, delle ceramiche artistiche realizzate in occasione del concorso Ceramica d’Arte Contemporanea “Mondo Mare”.

Sabato 27 e domenica 28 luglio, infatti, dalle 10 alle 23 è possibile recarsi presso gli stand in piazza Talian ad Albisola Superiore per acquistare, con una somma di almeno 50 euro, i piatti realizzati il 7 luglio nel corso dell’iniziativa benefica “Estemporanea di Pittura”, organizzata dall’associazione Ceramisti Albisola, nell’ambito del Festival della Maiolica.

“Nonostante il tempo non sia molto bello, abbiamo abbellito lo stand con i numerosi piatti dipinti per fare in modo di vendere più piatti possibile” affermano i volontari della Croce Verde, i quali riceveranno l’intero ricavato delle vendite per poterlo investire nella loro sede sanitaria.

Le aspettative sono alte anche perchè i piatti in vendita, oltre essere stati realizzati da artisti e persone appassionate di ceramica e pittura, possono essere equiparati a vere e proprie opere d’arte raffiguranti i particolari scorci di Albisola Superiore, come la chiesa di san Nicolò, il ponte romano, la villa Gavotti e la stessa piazza Talian.