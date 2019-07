Albisola, scontro auto-scooter sull’Aurelia

Albisola Superiore. Scontro tra un’auto e uno scooter questa mattina, poco dopo le 9, sulla via Aurelia ad Albisola Superiore, all’altezza della pizzeria “Fiore”. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma, secondo le prime informazioni, ad urtarsi sono stati due veicoli, una Jeep Cherokee guidata da una donna e uno scooter Kymco su cui viaggiava un uomo.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che è stato sbalzato sull’asfalto. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Oro Mare di Albissola ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona, mentre la donna che era al volante della vettura è stata portata in pronto soccorso in codice verde per gli accertamenti del caso.

Dei rilievi dell’incidente, che inevitabilmente ha causato anche qualche disagio alla circolazione, si sta occupando la polizia locale.