Albenga. Un incontro tra commercianti ed amministrazione comunale. E’ quello andato in scena ieri sera, alle 21, nel Comune di Albenga dove gli esercenti della zona di viale Pontelungo si sono confrontati con l’assessore delegato alla sicurezza, commercio e pubblici esercizi Mauro Vannucci e l’assessore al bilancio Silvia Pelosi, nella sua duplice veste di amministratore e commerciante di Pontelungo, insieme ad Angelo Pallaro dei “Cittadini Stanchi”, Francesco Ielapi dell’Associazione Cisa, Silvio Zucco rappresentante del controllo di vicinato e Bruno Suetta di Confesercenti.

“Questi incontri avranno cadenza mensile. Vogliamo migliorare, sia dal punto di vista commerciale che quello della sicurezza, la vita di chi frequenta, vive e lavora in quelle zone” ha spiegato l’assessore Vannucci.

Nel corso dell’incontro si sono programmate le linee guida per una collaborazione che, in completa sinergia tra l’amministrazione e le forze commerciali e di controllo della zona, dovranno essere portate avanti per il futuro. Il progetto prevede appunto che commercianti e Comune si incontrino ogni mese per verificare in ogni occasione l’effettiva realizzazione del programma concordato.

“Sono felice di far parte di questa amministrazione nella quale i problemi vengono affrontati con serietà e determinazione. Pontelungo è una delle vie di accesso alla Città e sono determinata nel voler collaborare con l’assessore Vannucci e con tutta l’amministrazione per fare in modo che questa zona venga valorizzata” spiega l’assessore Silvia Pelosi.

“Sono veramente soddisfatto del risultato ottenuto perché è la base di partenza per migliorare, sia dal punto di vista commerciale che quello della sicurezza, la vita di chi frequenta, vive e lavora in quelle zone. Naturalmente non sarà un’impresa facile, ma con la buona volontà di tutti si potranno raggiungere obiettivi ambiziosi” conclude Vannucci.