Albenga, tentano di rubare due costumi da Decathlon: coppia in manette

Albenga. Tentato furto di due costumi da bagno. E’ l’accusa della quale devono rispondere due persone, Kabil Ayarı, 29 anni, Barbara Sias, di 41, che ieri pomeriggio sono state arrestate dai carabinieri nel negozio Decathlon di Albenga dove avevano cercato di rubare i prodotti dopo aver rimosso l’anti taccheggio.

Il comportamento della coppia però non è sfuggito agli addetti alla sicurezza del negozio che hanno allertato i militari. Poco dopo gli uomini dell’Arma hanno quindi bloccato i due e li hanno arrestati.

Questa mattina Kabil Ayari e Barbara Sias sono stati processati per direttissima in tribunale dove hanno ammesso le loro responsabilità spiegando di aver commesso il furto perché si trovano in un momento di difficoltà. Il giudice ha convalidato entrambi gli arresti disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione soltanto per l’uomo.

Vista la richiesta di termini a difesa del loro legale, l’avvocato Graziano Aschero, il processo è stato rinviato al prossimo 10 settembre.