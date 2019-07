Albenga, sparita la statua del Sacro Cuore in via Medaglie D’oro

Albenga. “Nella notte qualche idiota, probabilmente saturo di medievalsucco, ha portato via dalla sua edicola di via Medaglie d’oro la piccola statua del Sacro Cuore (di nessun valore venale) posta in ricordo del caro Giacumìn Gandolfo. Ci vergogniamo per lui/loro”.

A denunciare la sparizione sono i Fieui di caruggi che hanno pubblicato sul loro profilo Facebook la foto dell’edicola senza la statua.

La speranza è che l’autore del gesto possa rimediare riportando al suo posto la statua.