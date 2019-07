Albenga, sorpreso a cedere dose di eroina: arrestato

Albenga. Ennesimo arresto per spaccio ad Albenga. Ieri pomeriggio gli agenti della polizia locale hanno sorpreso un trentottenne marocchino, Noureddine Bouras, a cedere una dose di eroina ad un italiano davanti al supermercato Conad.

L’arresto ha preso le mosse dal pedinamento dell’acquirente, un volto noto per essere un consumatore di droga, da parte dei vigili che lo hanno notato mentre era al telefono e con atteggiamento sospetto nella zona di piazza del Popolo. A quel punto lo hanno seguito fino a quando l’uomo ha incontrato lo straniero davanti al supermercato ed è avvenuto la cessione della dose. Gli agenti sono quindi intervenuti e lo hanno arrestato.

Questa mattina Noureddine Bouras è stato processato per direttissima in tribunale a Savona.Il giudice ha convalidato il suo arresto e disposto per lui gli arresti domiciliari. Vista la richiesta di termini a difesa del legale dell’imputato, l’avvocato Graziano Aschero, il processo è stato rinviato al prossimo 25 luglio.