Albenga, mozione di Ciangherotti: “Non basta un po’ di stabilizzato per eliminare le buche a Lusignano”

Albenga. “La scorsa settimana ho presentato una mozione, la prima dell’era Tomatis, per impegnare l’amministrazione ad avviare con urgenza il progetto, già studiato circa vent’anni fa pare dall’architetto Muratorio e da tempo chiuso nel cassetto, per rifare la strada pericolosamente dissestata di Lusignano, in prossimità del piazzale della Chiesa”. Lo annuncia il consigliere comunale di minoranza Eraldo Ciangherotti.

“I residenti più volte mi hanno rappresentato i forti disagi di una situazione davvero pericolosa per pedoni e veicoli in transito – spiega – Ieri mattina i cantonieri del Comune hanno ‘tamponato’ il disastro delle tante buche, posizionando del materiale stabilizzato per tentare di mettere in sicurezza la strada. Peccato che il temporale di fine mattinata abbia già pressoché vanificato l’intervento del Comune, provocando un’immediata erosione della pavimentazione proprio per le acque di scorrimento superficiali”.

La mozione verrà discussa in consiglio martedì prossimo: “Questa strada, lo ribadisco, necessità con urgenza di interventi di risanamento e manutenzione della pavimentazione – insiste il forzista – con eliminazione di ondulazioni, buche e avvallamenti e con il recupero dell’acciottolato caratteristico a cornice della piazza in quel borgo storico. Gli abitanti di Lusignano non possono essere dimenticati, sono diversi anni che nessuna opera pubblica viene programmata a favore della frazione”.

“Mi auguro, per il bene degli abitanti di Lusignano, che l’amministrazione accolga la mia mozione, dichiarando di porre questa opera in agenda al più presto con la progettazione definitiva da sottoporre al parere della Sovrintendenza sul progetto – conclude Ciangherotti – ‘Albengavince’ terrà informata la frazione sull’iter procedurale per la sistemazione della strada in prossimità del piazzale della Chiesa”.