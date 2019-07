Albenga. Acqua verde e stagnante, rifiuti ingombranti e non all’interno, che obbligano in particolare le anatre che lo popolano ad uno “slalom” imprevisto, e forti odori nauseabondi.

È questo il quadro della situazione in cui versa il rio Avarenna, situato nella zona di Vadino e con scarico in zona mare. La situazione è stata denunciata dal consigliere di opposizione Eraldo Ciangherotti (Fi), ma negli ultimi giorni sono stati numerosi i post di lamentele relativi apparsi sui social, corredati da foto e video.

“Vadino sta vivendo come ogni anno la problematica dell’Avarenna con una puzza di acqua stagnante e di spazzatura gettata nel rio. Chiamato dai residenti, sono andato per vedere coi miei occhi. Uno spettacolo indecente per i tanti turisti che affollano il quartiere e che transitano dalla rotonda per raggiungere la spiaggia”, ha dichiarato Cinagherotti.

“L’odore di putrefazione e i miasmi nauseabondi sono un pessimo biglietto da visita della città e sono un problema igienico-sanitario che non può essere sottovalutato”.

“Chiedo al sindaco di darsi da fare immediatamente perché ai lavori pubblici non c’è stata alcuna interruzione di gestione. Gli abitanti di Vadino non meritano questa indecenza”, ha concluso l’amministratore albenganese.