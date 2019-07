Albenga, l’assessore Vannucci incontra i commercianti di Pontelungo e i rappresentanti delle categorie

Albenga. L’assessore Mauro Vannucci, delegato alla Sicurezza, Commercio e Pubblici Esercizi, preso possesso degli Uffici di propria competenza, parte a spron battuto convocando i commercianti di regione Pontelungo per venerdi 12 luglio alle 21, nonché i rappresentanti delle singole categorie per mercoledi 17 luglio alle 12.

“Le occasioni saranno propizie, – dichiara l’assessore Vannucci, – per iniziare un rapporto di stretta collaborazione tra attività produttive ed ente pubblico avente come obiettivo la definizione e programmazione tutte le azioni di consolidamento e di promozione di ogni settore economico, autentica linfa vitale per la Città”.

L’assessore coglie l’occasione per ricordare che sono già in corso le campagne di saldi in Città che rappresentano uno degli aspetti dinamici di questa economia.