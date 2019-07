Albenga, la Tipolitografia Bacchetta compie 90 anni

Albenga. La Tipolitografia Bacchetta di Albenga compie oggi 90 anni. Il 1^ luglio 1929, infatti, il “capostipite” Pietro Bacchetta diede inizio alla propria attività, passata di mano in mano agli eredi fino a raggiungere la quarta generazione.

Un traguardo importante, frutto certamente della passione, della serietà e della tenacia con cui Piero, Teresa, Carlo e Vittorio hanno portato avanti l’attività, ma anche della fiducia delle tante aziende e persone che, nel corso degli anni, hanno scelto la tipolitografia ingauna per i loro lavori di grafica e stampa.

“La Tipolitografia Bacchetta ha sempre cercato di offrire ai suoi clienti il massimo della tecnologia in tutti i settori, dalla grafica alla stampa offset in grande e piccolo formato alla modernissima stampa digitale per le piccolissime tirature con l’ultima generazione di macchine da stampa a foglio. Proprio con il 90^ anno ci siamo fatti un regalo: la modernissima e unica macchina da stampa digitale per stampa e finitura di etichette adesive in bobina. Con questo passo daremo ancora una volta prova della grande passione par il lavoro e la speranza di futuro per la quinta generazione che sta crescendo con Piervittorio, Ginevra e Lorenzo”.