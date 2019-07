Albenga. Si è aperta con una festosa e partecipata cerimonia d’inaugurazione l’edizione 2019 di “San Giorgio Fotografia” nell’ambito della 45esima Sagra du Michettin. C’era molta curiosità da parte del pubblico accorso a vedere nel Salone “Don Pelle” le immagini di Albenga che il Circolo Fotografico “San Giorgio”, con la complicità del gemellato FotoClub Matera, ha esposto a grande richiesta dopo la bella e fortunata mostra dei mesi scorsi a Matera Capitale della Cultura.

Al taglio del nastro effettuato dai piccoli soci del circolo e dal neopresidente Lions di Albenga Dario Zunino, che premierà sabato sera il vincitore assoluto del concorso nazionale, si è potuto visitare anche una collettiva BN di autori del sodalizio locale dal titolo “Il tempo rubato”, insieme con le mostre finali del 24° Trofeo San Giorgio e dell’11° Concorso Nazionale FIAF.

Dopo la prima festa, per tutta la durata della sagra i soci saranno a disposizione dei visitatori per festeggiare degnamente il decennale della fondazione e i recenti riconoscimenti. Infatti il Circolo Fotografico “San Giorgio”, già rappresentante della FIAP Internazionale, è stato recentemente nominato dalla FIAF “Benemerito della Fotografia Italiana” per tutte le attività svolte in questi dieci anni a vantaggio della fotografia e dello sviluppo della cultura fotografica.