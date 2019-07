Albenga, in sala consiliare la presentazione delle modifiche apportate al Puc

Albenga. Martedì 30 luglio alle 15 presso la sala consigliare del municipio di Albenga si terrà un incontro pubblico durante il quale saranno presentate le modifiche apportate al Piano Urbanistico Comunale (Puc) di Albenga.

Il consiglio comunale di Albenga ha adottato il progetto del Puc con propria delibera del 22 ottobre 2015. Il documento è stato trasmesso alla Regione per l’approvazione. La Regione ha presentato 53 prescrizioni relative al rapporto ambientale, mentre i cittadini hanno presentato 203 osservazioni al PUC. Ne è scaturito un grande lavoro da parte degli uffici comunali. Con deliberazione numero 27 del 9 aprile 2019 il consiglio comunale ha adottato le modifiche al PUC conseguenti l’accoglimento delle osservazioni e all’aggiornamento del rapporto ambientale (frutto di una serie di incontri tra Comune e Regione). Il 23 maggio 2019 è stato trasmesso alla Regione per la prosecuzione dell’iter e si è proceduto alla pubblicazione. Il PUC può essere consultato sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.albenga.sv.it alla sezione “I servizi”, sottosezione PUC.

Fino al prossimo 9 settembre chiunque potrà prenderne visione, estrarne copia e al fine di collaborare alla migliore definizione del PUC, presentare osservazioni indirizzate al comune di Albenga, con facoltà di indirizzarle anche alla regione Liguria e alla Provincia per quanto di rispettiva competenza.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Una città come Albenga non può restare senza uno strumento urbanistico comunale sostenibile. Abbiamo continuato a lavorare alacremente proprio a questo scopo. Il Puc è stato modificato sulla base delle osservazioni presentate dai cittadini e delle prescrizioni della Regione. Ora siamo pronti a continuare l’iter per arrivare ad adottare questo importante strumento.”

“La partecipazione della cittadinanza nella presentazione delle osservazioni alle modifiche che abbiamo adottato è essenziale per arrivare alla redazione di un Piano che sia corrispondente alle necessità della città” conclude il sindaco.