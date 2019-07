Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis attribuisce le deleghe ai consiglieri comunali

Albenga. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha attribuito ufficialmente le deleghe ai consiglieri comunali eletti.

A Ilaria Calleri le deleghe alle frazioni di Salea e Campochiesa e quella alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio; Giorgio Cangiano sarà coordinatore dei consiglieri comunali; Diego Distilo è incaricato allo studio per l’approntamento di sistemi o la costituzione di un ente per lo svolgimento efficace delle manutenzioni cittadine (multiservizi); Marta Gaia ha le deleghe a centro storrico, eventi e superamento delle barriere architettoniche.

Ancora: Emanuela Guerra si occuperà dell’attuazione del programma elettorale; Martina Isoleri è delegata a biblioteca, farmacie e volontariato; Vincenzo Munì si occuperà di informatica e digitalizzazione e fondi europei; Raiko Radiuk è delegato alle frazioni di San Fedele e Lusignano e alla pubblica illuminazione; Claudia Ramò si occuperà dello “Sportello del Cittadino”; Mirco Secco è delegato a protezione civile e servizi cimiteriali; Camilla Vio sarà referente per le frazioni di Leca e Bastia e le politiche giovanili.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Attribuendo queste deleghe abbiamo riservato una particolare attenzione alle frazioni. Abbiamo un consigliere delegato ogni due frazioni questo a conferma di quanto avevamo detto in campagna elettorale. Ci sono poi una serie di deleghe molto interessanti, alcune di esse sono nuove. Per la loro attribuzione abbiamo seguito il criterio delle competenze, attitudine e potenzialità dei vari consiglieri che hanno accolto con grande entusiasmo questo nuovo impegno dimostrando di essere pronti a mettersi al lavoro sin da subito. Ciò non significa che dovranno occuparsi solo ed esclusivamente delle tematiche a loro attribuite, ma avranno queste come priorità, salvo poi la possibilità di creare gruppi di lavoro dedicati ad argomenti di particolare interesse”.

Per quanto riguarda gli assessori: Alberto Passino è vice sindaco con delega ai lavori pubblici, turismo e cultura; Simona Vespo è assessore con delega ai servizi sociali, distretto socio-sanitario e servizi scolastici; Mauro Vannucci è assessore con delega alla polizia urbana, sicurezza, commercio e demanio; Silvia Pelosi è assessore con delega al bilancio, istruzione, edilizia scolastica e agricoltura; Gianni Pollio è assessore con delega all’ambiente e verde pubblico. Il sindaco Riccardo Tomatis tiene per se le deleghe a urbanistica, sport, società partecipate enti di ii grado e personale