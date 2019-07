Albenga, i genitori dell’asilo di San Giorgio: “La scuola non chiuderà, grazie al vescovo Borghetti”

Noi genitori dei bambini dell’asilo parrocchiale di San Giorgio siamo felici di riportare la notizia che la nostra scuola non chiuderà.

Per questo ringraziamo sentitamente S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della diocesi di Albenga e Imperia, per l’impegno profuso nel mantenimento dell’asilo, senza il quale la struttura rischiava di non aprire le porte a Settembre.

Il nostro ringraziamento si estende ovviamente anche ai fondatori e ai parrocchiani di San Giorgio che con i loro sacrifici hanno permesso la nascita e la crescita nel tempo di un asilo che soddisfa a pieno le esigenze dei suoi piccoli frequentatori e delle loro famiglie.

I genitori