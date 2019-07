Albenga. “Purtroppo, per impegni precedenti, non ho potuto partecipare al primo consiglio comunale, ma questo non significa che con la nuova legislatura abbia abbandonato il mio impegno verso la città, verso i cittadini che mi hanno onorato con il loro voto, sia quelli che non mi hanno votato, ma che mi hanno comunque, in campagna elettorale, presentato i problemi della nostra città, non solo il centro, ma anche le frazioni”. E’ la promessa di Eraldo Ciangherotti, consigliere di minoranza ad Albenga.

“E proprio dalle frazioni, da Lusignano, riparto nelle mie battaglie per risolvere i problemi – annuncia – vorrei, in questa legislatura, essere ancora da sprone per la maggioranza, e una sorta di signor Wolf, quello che risolveva i problemi in Pulp Fiction. Parto da Lusignano, dove gli abitanti mi hanno chiesto di aiutarli a risolvere un problema, quello degli interventi urgenti per sistemare la strada adiacente piazza della Chiesa. Un’opera fondamentale ed urgente, senza la quale le condizioni del manto stradale continueranno a mettere in grave pericolo la circolazione dei veicoli, nonché di chi li utilizza per i propri spostamenti, oltre che ovviamente mettere a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni che di lì transitano”.

Per questo Ciangherotti ha presentato una mozione: “Chiedo all’amministrazione guidata da Riccardo Tomatis di ascoltare l’opposizione, e di prendere spunto dalla sue proposte. Pur nel rispetto dei ruoli, se si mettono da parte le ideologie e si affrontano i problemi nel nome della crescita della nostra amata città, AlbengaVince farà una opposizione puntuale, ma costruttiva”.