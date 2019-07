Albenga, accusato di aver tentato di corrompere un vigile: arrestato

Albenga. Istigazione alla corruzione. E’ l’accusa della quale deve rispondere un uomo che questa mattina è stato arrestato nell’albenganese dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Savona.

Sulla vicenda, al momento, trapelano pochissimi dettagli e viene mantenuto il più stretto riserbo. Secondo indiscrezioni, sembra che l’arrestato abbia tentato di corrompere un agente della polizia locale ingauna per sistemare una pratica edilizia.

Il vigile avrebbe subito informato della proposta il suo superiore che, a quel punto, si sarebbe rivolto ai carabinieri. Proprio gli accertamenti dei militari (coordinati dal pm Claudio Martini) avrebbero permesso di arrestare in flagranza di reato il presunto responsabile dell’istigazione alla corruzione.

L’uomo finito in manette è assistito dall’avvocato Franco Vazio che, contattato telefonicamente, non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione limitandosi a confermare di essere stato nominato come difensore di fiducia.