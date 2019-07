Alassio, yoga per tutti sul pontile Bestoso

Alassio. Ad Alassio la Festa dei Colori da alcuni anni coinvolge l’intera città per diversi giorni con iniziative e spettacoli, culminando nella sfilata dei gruppi che si contendono la vittoria per l’anno in corso.

In occasione della Festa dei Colori 2019 “indossa una maglietta del tuo colore e vieni a praticare yoga con noi” è il messaggio lanciato da Lucia Ragazzi, senior yoga teacher, che propone l’iniziativa in collaborazione con l’associazione nazionale di promozione sociale Free Yoga e con il centro Essere Yoga e Benessere di Alassio.

Lo yoga unisce le diversità. Divertimento, relax e benessere garantiti a tutti i partecipanti. Ogni persona è quindi invitata con la maglietta del colore preferito a praticare yoga gratuito, tutta la settimana dalle ore 8 alle 9 sul molo di Alassio pontile Bestoso.