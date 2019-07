Alassio. Domani (mercoledì 3 luglio), in Piazza Partigiani, ad Alassio, dalle 21, il “Riviera Music Festival 2019” aprirà i battenti e, come ogni anno, inizierà con la quarta edizione dell’evento “Tribute to children”, una serata a favore di tutte le Onlus presenti sul territorio che si occupano dei bambini e non solo.

Molte le associazioni Onlus e di volontariato presenti con i loro stand informativi; Amnesty International sezione di Alassio, Find the Cure Italia Onlus, Sannaclown Vip Italia Onlus, Associazione Amici di Padre Hermann, Associazione Donare un sorriso Alassio, Basta Poco Onlus, Associazione Alassio Donna, City Angels Savona-Albenga, Croce Bianca e Croce Rossa Alassio. Sarà una grande serata di musica e solidarietà, ed un mare di palloncini colorati faranno la gioia di tutti i bimbi.

Ecco il programma: Baby Dance a cura di “AnimaDinamo” con Ambra e Raffaella, a seguire degli ospiti speciali, che si esibiranno per la prima volta ad Alassio insieme, le due “Baby Star” Melissa Di Pasca e Marco Boni che hanno rappresentato l’Italia all’ultimo Junior Eurovision Song Contest. A completare una super serata musicale i “Lady Groove con il tributo a Bruno Mars.

Tutte le informazioni sul Riviera Music Festival le trovate sul rinnovato sito www.dallapartedellamusica.it. Il Riviera Music Festival è organizzato dalla società DallaParteDellaMusica Srls con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Marina di Alassio Spa, Ge.S.Co Srl, Strobe Srl e con il sostegno di tutte le associazioni di categoria della città.