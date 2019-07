Alassio. Con la giunta odierna si è concluso l’iter amministrativo necessario per procedere alla demolizione del plesso scolastico di via Gastaldi ad Alassio.

“Come da programma – conferma infatti l’assessore all’edilizia scolastica Fabio Macheda – entro la fine di luglio è stato approvato il progetto definitivo della demolizione, protocollato il 29 luglio scorso a seguito di alcuni rilievi che si sono resi necessari rispetto alla presenza di materiali tossici all’interno degli edifici e che hanno imposto un propedeutico lavoro di smaltimento dell’amianto. La delibera, che di fatto si compone di 33 allegati tra planimetrie, rilievi e prospetti a cura del progettista Ing. Federico Frappi, è il titolo edilizio necessario per l’inizio delle operazioni”.

“Contestualmente – prosegue Macheda – verranno affidati anche i lavori per il trasferimento dell’ascensore dal plesso di via Gastaldi a quello di via Neghelli. Terminata anche questa operazione l’edificio potrà essere raso al suolo”.

I tempi, si legge sulla delibera, sono di 60 giorni dall’individuazione della ditta a seguito di apposita gara su un importo di 730 mila euro.