Alassio, rubano collanine all’interno di un locale: 3 arresti

Alassio. Hanno rubato alcune collanine agli avventori di un locale di Alassio, ma sono stati individuati ed arrestati dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Alassio. In manette sono finiti tre cittadini di origine Ecuadoriana, residenti a Genova.

Secondo quanto accertato dai militari, i tre, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono riusciti a mttere a segno il furto per poi darsi alla fuga. L’immediata chiamata al 112 da parte delle vittime ha però attivato la pattuglia dell’Arma che in quel momento stava presidiando il centro città. In pochi minuti i responsabili sono quindi stati trovati ed arrestati.

Questa mattina saranno processati per direttissima in tribunale a Savona. “Nei prossimi giorni, il presidio di controllo dei carabinieri sarà intensificato nelle ore serali e notturne. I cittadini sono ancora una volta invitati a chiamare l’operatore del 112 per qualsiasi tipo di richiesta” precisano dal comando alassino.