Alassio, richiesta urgente per ripetere il ripascimento stagionale: la lettera ad Arpal

Alassio. “La giornata odierna, le condizioni meteo-marine hanno di fatto annullato i benefici effetti del ripascimento stagionale realizzato dall’associazione Bagni Marini ad inizio stagione. Per questa ragione stamani abbiamo sollecitato l’Arpal affinchè concedesse l’autorizzazione per ripetere il ripascimento stagionale vista l’estrema criticità della situazione”. Lo afferma il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri.

“In via d’urgenza a causa della nuova mareggiata che ha vanificato il precedente intervento, saranno utilizzati i 150 mila euro messi preventivamente a bilancio” è ciò che emerge dalla lettera ad Arpal e alla Capitaneria di Porto partita stamani, con posta certificata in via urgente.

“A mezzo della presente – si legge nel documento sottoscritto dal dirigente del settore Enrico Paliotto – si chiede di esprimere nuovo parere di competenza alla ripetizione dell’intervento di ripascimento stagionale da effettuare su tutto il litorale alassino secondo il progetto già approvato a firma del geometra Ernesto Schivo di Alassio con le stesse modalità di approvigionamento dei materiali – sorbonamento dei fondali antistanti il litorale (distanza da costa inferiore a 100metri) – previste a progetto, da effettuarsi al di fuori dell’orario di balneazione”.

“Appena riceveremo riscontro – conclude Galtieri – procederemo all’intervento utilizzando i 150 mila euro già messi a bilancio nelle scorse settimane espressamente destinati al ripascimento del litorale”.