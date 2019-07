Alassio, nuovo sequestro di merce contraffatta ad opera della polizia municipale

Alassio. Borse contraffatte delle più note griffe (da Prada ad Hermes, passando per Hogan). Sono state sequestrate dalla polizia municipale di Alassio nella serata di ieri.

Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio (intensificati non solo negli orari diurni, ma anche notturni durante la stagione estiva), hanno sorpreso un venditore abusivo in passeggiata Ciccione che, alla loro vista, si è dato alla fuga.

Il personale della municipale ha quindi proceduto al sequestro della merce. Sono già una ventina i sequestri portati a termine dall’inizio della stagione estiva ad oggi.