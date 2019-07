Alassio, nella frazione di Solva la “Festa dell’estate”: ecco il programma

Alassio. Piatti tipici e tradizione locale saranno i protagonisti a Solva della “Festa dell’estate”, in programma da venerdì 19 a domenica 21 luglio (dalle 19:30).

Fine settimana dedicato all’enogastronomia ed alla tradizione in località Solva, ad Alassio, dove, da venerdì a domenica prossimi (a partire dalle 19:30) si svolgerà la tradizionale “Festa dell’Estate” nel Piazzale della Chiesa Parrocchiale e nell’area sagre .

L’evento è realizzato a cura della Società operaia agricola di mutuo soccorso di Solva con il patrocinio del Comune di Alassio e coinvolge residenti e turisti.

Durante la tre giorni sulla piazza di fronte alla chiesa sarà possibile degustare i piatti tipici della tradizione ligure. Non mancheranno le biscette, le frittelle a forma di serpentello preparate per ricordare l’intervento divino che secondo la tradizione liberò Solva nel 1200 da una invasione di vipere.

Molto ricco il programma che prevede: Disco dance anni ’70, ’80 e ’90; giochi ed intrattenimenti per bambini; Trucca bimbi e baby dance con Sara Facce dipinte.

Sarà inoltre possibile usufruire di un servizio navetta gratuito, a partire dalle 19.15, con partenza dai Giardini di Piazza Stalla (di fronte ponte della ferrovia).

Per maggiori informazioni: pagina Facebook SOAMS SOLVA.