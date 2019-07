Alassio, l’edizione 2019 di “Taste in Liguria” celebra con una cena le eccellenze della Liguria

Alassio. Lunedì 15 luglio, presso il Molo Bestoso, si terrà l’edizione 2019 di “Taste in Liguria”, una cena con i prodotti De.Co per celebrare le eccellenze della Liguria. Per l’occasione Ernst Knam e i giovani barman della scuola alberghiera Giancardi di Alassio si esibiranno in una strepitosa serie di cocktails chilometro zero con i Pestati Liguri.

La cena sarà l’occasione per i Comuni liguri che aderiscono alle De.Co (Denominazione Comunale per le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche di un territorio), di far conoscere le eccellenze storiche, culturali e ambientali dei loro territori. I prodotti De.Co. costituiscono un valido elemento di promozione e valorizzazione del territorio, specie di quelle zone dell’entroterra che custodiscono gli antichi saperi. In questa serata eccezionale il territorio incontrerà il mare con una cerimonia in bianco e lo farà in una location esclusiva come il Molo Bestoso che alle ore 20 si vestirà a festa per una cena lunga 180 ospiti come speciale tappa del tour Taste & Jewelry 2019 promosso da Cuvage, Sail Inn, Ernst Knam e Medagliani Gioielli.

Un Luxury White Party promosso dalle bollicine del Metodo Classico Cuvage e un cocktail speciale dal nome “Pestato ai Profumi della Liguria” servito dai giovani barman della Scuola Alberghiera Giancardi di Alassio. Questa serata non sarà solo un cammeo del tour “Taste & Jewelry 2019” ma anche una perla fra le 6 serate chiamata per l’appunto Taste in Liguria e promossa per la divulgazione e la celebrazione dei profumi e degli ingredienti del territorio ligure.

I Comuni del Ponente Ligure rappresentati nelle loro naturali ricchezze attraverso la preparazione di speciali cocktails con il pestato ai profumi di Liguria, la degustazione dei prodotti a denominazione comunale, le piante aromatiche ingredienti DOC per la preparazione del pestato grazie alla Confagricoltura di Savona.

Il tutto confezionato elegantemente in una cena placèe con menù ligure a 4 mani firmata dagli Chef Giampiero Colli e Ernst Knam, Re della Pasticceria d’artista. Lambiti dalle onde gli ospiti seduti alla lunga tavolata imperiale giocheranno con Marco Dottore per aggiudicarsi una delle creazioni firmate Pasquale Bruni della Maison Medagliani al suono degli Elegant Sound di Rudy Mascaretti con DJ Set accompagnato da violino e sax.