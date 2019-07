Alassio, in via di completamento i lavori per la strada Solva – Cavia

Alassio. Si concluderanno questa sera i lavori di asfaltatura e sistemazione dei tratti più ammalorati della strada Solva-Cavia.

Oggi gli ultimi ritocchi e la stesa degli ultimi tratti di asfalto sulle porzioni maggiormente compromesse. Un intervento resosi necessario a causa dell’estrema pericolosità di taluni tratti di una strada, molto frequentata da residenti e turisti. L’importo dei lavori a base d’asta è stato 100mila euro compresa IVA e oneri accessori.

Parallelamente è stato affidato il progetto di allargamento della strada di Cavia allo studio dell’ingegner Martina Obbia, per circa 30mila euro. Una volta realizzato e approvato il progetto, si potrà procedere per stralci funzionali per allargare i punti più “sensibili” di una strada che, per frequentazione e numero di abitanti residenti, dovrà diventare la “Grand Corniche” di Alassio, dalla quale godere di scorci di incomparabile bellezza, in tutta la sua tratta, da Solva a Vegliasco.

“Questo intervento – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Franca Giannotta – unitamente a quelli già realizzati in via Solferino, via Ciccione e via Pian del Moro evidenzia una attenzione particolare dell’amministrazione nei confronti delle zone periferiche, che manterremo alta anche nei prossimi anni”.