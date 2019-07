Alassio. Il ripascimento per aumentare la spiaggia e garantire un soggiorno migliore a residenti e turisti, ma che, in questo caso, per le modalità con cui viene eseguito, rischia di generare un effetto boomerang al contrario.

Questa mattina, infatti, l’attenzione di cittadini e ospiti della città del Muretto è stata attirata da alcuni “spara sabbia” posizionati lungo la passeggiata. Servivano per “ripopolare” l’arenile ma, complice il vento, la sabbia si è alzata generando una sorta di “nuvola”, che ha letteralmente invaso le zone vicine riservate a lettini e ombrelloni.

Bagnanti inferociti, smartphone alla mano, hanno ripreso e immortalato la “curiosa pratica”, postando video e foto sui social accompagnati da post polemici.