Al via le iscrizioni al torneo open del Tennis Club Loano

Loano. Da martedì 16 a sabato 27 luglio al Tennis Club Loano si svolgerà un torneo open in orario diurno e notturno, con un montepremi di 1.490 euro.

L’evento gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, di Regione Liguria, del Coni e della Federazione Italiana Tennis.

Le iscrizioni dovranno pervenire al Tennis Club di Loano entro le ore 14 di domenica 14 luglio.

Per informazioni è possibile contattare il Tennis Club di via Aurelia 66 ai numeri 019673096 o 3207208485 o via mail all’indirizzo tcl@virgilio.it.