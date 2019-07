Al Comune di Vado la Medaglia d’Argento al Valor Militare per la resistenza antifascista

Vado Ligure. Ci saranno anche i rappresentanti dell’Anpi della provincia di Savona alla cerimonia per la consegna della Medaglia d’Argento al Valor Militare per la resistenza antifascista al Comune di Vado. L’evento è in programma sabato 6 luglio alle 18.15 ai Giardini a Mare.

“Questa medaglia è un giusto, se pur tardivo, riconoscimento per i tanti vadesi, donne e uomini, che hanno combattuto contro la tirannide fascista e la feroce occupazione nazista – dicono da Anpi – Molti di loro pagarono con la vita la scelta di combattere per conquistare libertà e giustizia sociale per tutti, e per ridare all’Italia dignità e rispetto”.

“Fra tutti, e per tutti coloro che subirono torture e morte, ricordiamo Clelia Corradini, valorosa partigiana insignita di Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria”.

Dopo la cerimonia, alle 19.30 ai Giardini a Mare l’amministrazione comunale offrirà un piccolo aperitivo a tutti i partecipanti. Nel centro pedonale gli esercizi commerciali allestiranno postazioni per la degustazione delle specialità gastronomiche con accompagnamento musicale.

Dalle 21.30 nell’area speettacoli concerto di “Quelli degli anni ’60” e dalle 22.30 dal pontile Tirreno Power spettacolo di fuochi artificiali musicali.