Affaire Savoini, le precisazioni del vicesindaco Galtieri: “Con Alassio non ha nulla da spartire”

Alassio. “Con la città del Muretto Savoini non ha nulla da spartire”. Secca precisazione del vice sindaco di Alassio, Angelo Galtieri, sull’affaire Lega-Mosca, per far presente agli organi di stampa “che Gianluca Savoini, definito ‘di Alassio’ è di Laigueglia dove la sua famiglia gestiva sino a poco tempo fa uno stabilimento balneare”.

Una precisazione che, spiega, arriva “per amore di verità e correttezza. Savoini, avendo 56 anni, potrebbe essere nato occasionalmente ad Alassio in quanto, all’epoca la sala parto del territorio dell’estremo ponente savonese era ubicata nel mio Comune. Non conosco Gianluca Savoini e neppure mi interessa conoscerlo. Non abbiamo bisogno di pubblicità negativa. Vorrei si parlasse di Alassio per le sue bellezze e perché ancora città turistica a livello internazionale. Sono deciso e stizzito che i giornali parlino di Savoini come alassino mi dà un grande fastidio”.

‘Non entro nel merito di vicende giudiziarie – conclude – ritengo solo che sia giusto prendere le distanze”.