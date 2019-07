Ad Alassio una serata dedicata a “Educazione a tavola e nell’approccio agli investimenti”

Alassio. Banca Generali Private e i suoi consulenti finanziari si affiancano alla Onlus “Robin Foood” nell’evento “Educazione a tavola e nell’approccio agli investimenti”, un esclusivo Gala Charity Dinner a sostegno della Onlus in cui si parlerà anche di finanza comportamentale e di educazione finanziaria.

La finanza comportamentale, ovvero lo studio delle dinamiche delle emozioni come elemento destabilizzante nelle decisioni sul risparmio, è una tematica che sta prendendo sempre più piede. Per aiutare i risparmiatori a non commettere errori cognitivi e comportamentali nelle scelte di investimento, il consulente finanziario svolge un ruolo centrale, occupandosi della formazione della clientela con l’obiettivo di creare un vero rapporto di fiducia e di aiutarlo nella gestione più efficiente del suo patrimonio.

Il tema della finanza comportamentale si intreccerà con quello degli investimenti sostenibili, ormai centrali nella costruzione dei portafogli degli investitori. Il tema dell’educazione finanziaria si affiancherà nel corso della serata a quello dell’educazione alimentare: i fondi raccolti saranno devoluti alla Onlus “Robin Foood” con lo scopo di aiutare chi in Italia non riesce ad alimentarsi in maniera corretta ed attivare uno scambio virtuoso tra chi ha di più e chi ha di meno, attraverso un meccanismo di distribuzione intelligente del cibo ed un’educazione a nutrirsi in maniera corretta.

“Siamo orgogliosi di sostenere la Onlus Robin Foood e il suo progetto di educazione alimentare – dichiara Fabio Venturino, Area Manager di Banca Generali Private in Liguria, che aggiunge – da banca private attenta alla protezione dei patrimoni delle famiglie, siamo consapevoli del nostro ruolo all’interno della comunità e vogliamo promuovere i progetti più meritevoli in grado di generare valore per i cittadini”.

La serata si svolgerà giovedì 18 luglio a partire dalle 19.30 presso il Diana Grand Hotel di Alassio in via Giuseppe Garibaldi 110. Ad animare la tavola rotonda, Riccardo Cervellin, Country Head Italy di Gam, Carla Lertola, dietologa di fama nazionale e ideatrice della Onlus “Robin Foood”, con l’introduzione di Alessandra Brandone, senior private banker di Banca Generali Private.