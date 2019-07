Acquista una borsa contraffatta: bagnante multata dalla polizia municipale di Varazze

Varazze. La polizia locale di Varazze ha multato una donna per aver acquistato merce contraffatta da un venditore abusivo.

In questi giorni gli agenti della polizia locale di Varazze hanno effettuato alcuni servizi di sensibilizzazione in materia di lotta alla contraffazione dei prodotti, distribuendo volantini informativi a cittadini e turisti (in particolare negli stabilimenti balneari). Sul lungomare da tempo sono presenti cartelli che informano circa le possibili sanzioni a carico degli acquirenti.

Nel corso delle attività di contrasto al fenomeno della vendita su aree demaniali, nel mese di luglio gli operatori hanno effettuato più di 29 sequestri. In questi giorni, inoltre, hanno sanzionato una signora italiana per aver acquistato una borsa contraffatta. Di recente altri due acquirenti avevano ricevuto la stessa sanzione, che comporta il sequestro del bene acquistato e il pagamento di 200 euro.

Tutto ciò per aver acquistato merce senza aver prima accertato la legittima provenienza delle cose che, per la loro qualità, per la condizione di chi le offriva e per l’entità del prezzo, inducevano a ritenere che violassero le norme in materia di origine, provenienza dei prodotti e in materia di proprietà intellettuale.