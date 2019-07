Accusata di aver derubato anziani, donna di 57 anni segnalata dalla polizia locale di Ceriale

Ceriale. E’ stata individuata e segnalata all’autorità giudiziaria dalla polizia locale di Ceriale la donna di 57 anni, D.C.M., ritenuta essere l’autrice di due scippi (uno riuscito, l’altro solo tentato) ai danni di altrettanti anziani.

Secondo quanto accertato, due settimane fa la donna (residente ad Albenga) aveva tentato di derubare un pensionato fuori da uno stabilimento balneare cittadino. In quell’occasione la donna si era presentata all’anziano facendogli intendere di essere un suo vecchio amico: nel gesto di abbracciarlo, aveva tentato di strappargli di dosso una collana in oro. La prontezza di riflessi dell’uomo aveva messo in fuga la malvivente.

Le indagini condotte dagli agenti della polizia locale cerialese utilizzando le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza e attraverso appostamenti con pattuglie in borghese hanno permesso di stabilire come, diverso tempo addietro, la donna avesse già messo a segno il furto di una collana d’oro. Il furto era avvenuto con le stesse modalità e sempre a danno di anziani.

La donna è stata tenuta sotto costante controllo da parte degli operatori, che questa mattina l’hanno fermata. Addosso gli sono stati trovati attrezzi da scasso quali cacciavite, pinze, tenaglie e coltelli ed il tesserino di un’associazione di volontari ospedalieri rubata. Condotta il comando di polizia locale è stata denunciata per ricettazione, furto con aggravanti, possesso di arnesi atti allo scasso, guida senza patente.