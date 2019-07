Accusa un malore e cade in una fascia, grave una signora

Tovo San Giacomo. E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure una signora che ha accusato un malore improvviso ed è caduta in una fascia. E’ successo poco dopo le 10:00 di questa mattina in un terreno a Bardino Vecchio, frazione di Tovo San Giacomo, in Val Maremola.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei militi di Pietra Soccorso e dell’automedica del 118: la signora, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stata trasferita d’urgenza presso il nosocomio pietrese.

Stando a quanto riferito dal personale sanitario le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Oltre al malore, nella caduta, nella quale ha compiuto un volo di qualche metro, ha riportato anche alcune ferite.

Rimane sotto stretta osservazione medica e sono ancora in corso tutti gli accertamenti clinici del caso.