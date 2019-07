Accordo per il futuro dell’asilo di Finalpia, il comitato dei genitori: “Risultato raggiunto”

Finale Ligure. Sul cambio di gestione dell’asilo di Finalpia, il comitato dei genitori, coordinato dal presidente Pier Paolo Gallea, costituitosi per vigilare sulla fase di transizione tra vecchio e nuovo corso, intende precisare che negli ultimi periodi hanno avuto luogo numerosi incontri, promossi dal comitato stesso, finalizzati a garantire non solo la continuità della stuttura ma anche la salvaguardia delle metodologie e dei principi educativi che le suore hanno sempre ben saputo impartire e considerate, da tutti, l’elemento cardine dell’asilo.

Il comitato, appresa la notizia dell’imminente riorganizzazione, si è immediatamente attivato incontrando dapprima il vescovo ed in seconda istanza l’economo della Curia, l’Opera Santa Teresa (proprietaria dell’immobile) e la cooperativa facente capo a “Progetto Città”.

“L’esito degli incontri è stato assolutamente positivo ed ha portato alla sottoscrizione congiunta da parte di tutti gli attori di un accordo volto al mantenimento degli attuali servizi, orari e tariffe ottenendo inoltre la confema sulla regolare prosecuzione dei servizi complementari di doposcuola” afferma Gallea.

“Siamo infine lieti di apprendere che anche l’amministrazione comunale voglia incrementare il sostegno economico dato alla struttura confemando, di fatto, la piena volontà a non far bruscamente interrompere la via tracciata da Suor Assunta in quarant’anni di onorato servizio reso alla Comunità Finalese e non” conclude il presidente del comitato.