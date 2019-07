A “Zuccarello Riden… z” arriva Riky Bokor

Zuccarello. Dopo il grande successo di Mario Zucca, la scorsa settimana con la prima delle sei giornate della rassegna “Zuccarello Riden…Z”, il borgo di Zuccarello, uno dei borghi più belli d’Italia, è pronto ad accogliere venerdì 19 luglio in piazza IV Novembre dalle 21.30, la comicità e la simpatia di un altro artista sicuramente da non perdere: Riky Bokor. L’ingresso è libero.

Monologhista, battutista, grande improvvisatore e presentatore, Riky Bokor coinvolge il pubblico improvvisando battute botta e risposta: lui ha ha sempre la battuta pronta! Nasce artisticamente nel lontano 1990 in coppia, successivamente opta per la carriera da solista per meglio spaziare nelle argomentazioni e sperimentazioni che più lo attraggono, lo studio e la conseguente dissacrazione delle abitudini degli italiani con le loro convinzioni, usanze e manie. Ama il dialogo con il suo pubblico che cerca spesso durante lo spettacolo rendendolo in qualche modo partecipe e attivo nello svolgimento dello stesso fino a modificarne, in alcune occasioni, anche la struttura. Questa sua caratteristica lo porta ad essere scelto dal 2003 ad oggi, come presentatore dell’importantissimo Festival Nazionale del Cabaret di Torino, festival che ha visto nascere grandi nomi e a cui Riky partecipa nel 1997 lasciando in segno inequivocabile del suo passaggio.

La rassegna di eventi “Zuccarello Riden…Z” nasce con l’intento di riportare il gusto di ridere nel cuore della gente di Liguria a due passi dal mare. Zuccarello è la perfetta location per dar vita ad una rassegna spettacolo sotto le stelle, tra risate, musica, tradizioni e sapori della buona cucina locale.

Infatti “Zuccarello Riden…Z” non è solo comicità. A partire dalle 18 “Ilaria del Carretto” e la sua Corte accoglierà il pubblico dalla Porta Sottana del Borgo e sarà a disposizione per foto e selfie della “tradizione”. Presso alcune attività del paese si potrà degustare l’aperitivo in compagnia del comico che per l’occasione incontrerà il pubblico tra aneddoti, selfie ed interviste televisive, il tutto accompagnato in sottofondo dalla musica del cantautorato ligure trasmessa in filodiffusione in tutto il Borgo. Alle 19 intrattenimento musicale con Enzo Dj in piazza IV Novembre e grazie alla pro loco di Zuccarello, all’interno del centro storico del Borgo, saranno organizzati quattro punti culinari per il pubblico che potrà cenare a base di piatti tipici del territorio, esclusivamente con prodotti locali e De.c.o., nella ormai attuale formula dello “Street Food”. I punti “Food” saranno composti da antipasto, primo piatto, secondo piatto, dolce.

Tgevents Television realizzerà un servizio tv speciale per il Tgbeach estivo, in onda in nazionale su Canale Italia 84 e su altre 80 emittenti televisive regionali d’Italia. Tutte le informazioni su “Zuccarello Riden…Z” le trovate su Facebook (https://www.facebook.com/events/2437193646342801/) e sulla pagina Facebook del Comune di Zuccarello.

“Zuccarello Riden…Z” è organizzato dal Comune di Zuccarello, con il patrocinio della Regione Liguria, in collaborazione con la Pro loco di Zuccarello, direzione artistica Eccoci Eventi Alassio, Sponsors Iris Idroterm, Iris Ceramiche, Impresa di Costruzioni Icose Spa, Media Partners Tgevents.it Tgevents Television. Si ringraziano I Borghi più belli d’Italia, l’Associazione Antiche vie del sale, Les plus beaux villages de la terre.

Prossimi appuntamenti a Zuccarello: terza giornata di “Zuccarello Riden…Z” il 25 luglio 2019 (giovedì) con il comico Gianpiero Perone in “Non tutti i Principi vengono azzurri. Il 28 luglio la pro loco organizza l’affascinante cena a tema lungo la via centrale del marchesato dove i partecipanti dovranno indossare vestiti di color verde per tenere alto il tema ambientale in quanto la manifestazione è Plastic Free.