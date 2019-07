A Savona via alla “Settimana del Corallo e del Cammeo”

Savona. S’è aperta ieri, con una serata evento presso il Palazzo della Sibilla, la “Settimana del Corallo e del Cammeo”, organizzata da Federpreziosi Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione con Assocoral-Associazione Nazionale Produttori di Corallo, Cammei e Materie Affini e con le gioiellerie associate all’Associazione Orafi e orologiai Federpreziosi Savona, alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato.

“La lavorazione artigianale del Corallo, è un’arte tutta italiana da salvaguardare e tramandare, evidenziandone lo sviluppo nella manifatturiera di pregio, che non teme concorrenza e tecnologia, perchè l’arte non ha tempo” commenta l’assessore Zunato.

“Vanno messi in campo tutti gli strumenti possibili per dare visibilità e slancio ad un settore che, oltre ad essere un’ottima promozione per il made in Italy, è prodromico di nuova e stabile occupazione. Un sentito ringraziamento agli organizzatori ed in particolare al Presidente Assocoral Vincenzo Aucella, al Direttore Federpreziosi Confcommercio Steven Tranquilli, al Presidente dell’Associazione Orafi ed Orologiai di Federpreziosi Savona e Provincia Fiorenzo Ghiso ed al maestro incisore Vincenzo Mazza” conclude Zunato.